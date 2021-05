“We overleven het wel, maar het gemis aan sportbeleving begint ons nu wel op te breken”

sport

Foto: GVAV Rapiditas

Voorzitter Jelle Slagter van voetbalvereniging GVAV Rapiditas zegt dat de club het financieel gezien dankzij de steunmaatregelen wel bolwerkt, maar dat het gebrek aan sportbeleving en sociale binding nu wel echt problematisch wordt.

“Op dit moment kan de jeugd wel voetballen, maar onderling partijen spelen zijn zij ondertussen ook wel klaar mee. We hebben het voor elkaar gekregen om de senioren een korting te geven op de contributie, maar als we op deze manier nog een seizoen door moeten dan kan het betekenen dat leden gaan afhaken. Dat is denk ik voor andere clubs in de gemeente niet anders.”

Eerste elftal

“De groep heeft een hele zure start gehad van dit seizoen, omdat ze na drie duels ongeslagen bovenaan in de tweede klasse stonden en voor de titel gingen en daar kwam abrupt een einde aan. Toch is, ondanks de huidige situatie, de groep intact gebleven en zijn Tom Klooster en Patrick Venema er nog bij gekomen. Hopelijk kunnen we, als de maatregelen het toelaten, snel onderling met andere eerste- en tweedeklassers onderling wedstrijden voetballen. Laten we hopen dat in de persconferentie van morgenavond goed nieuws gebracht wordt voor het amateurvoetbal”

Goed nieuws

Er zijn twee spelers bijgekomen, de groep is intact gebleven, coach Bas Veldman heeft zijn contract verlengd en er is een onder 23 elftal opgericht. “We zien een patroon dat jeugdvoetballers vaak elders gaan spelen als zij de stap maken van de jeugd naar de senioren. Ook blijkt dat de stap van de jeugdafdeling naar de senioren vaak groot is en dat zijn twee redenen waarom wij met een -23 elftal starten.”

Het 100-jarig jubileum van de club is voor jullie waarschijnlijk ook goed nieuws. “Ja en we gaan er zeker voor zorgen dat wij dat als vereniging kunnen vieren als de huidige situatie met Covid-19 voorbij is. Ik hoop dat de vaccinaties ervoor gaan zorgen dat er komend seizoen gewoon weer competitie gespeeld kan worden en het verenigingsleven weer op gang komt.”