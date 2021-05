“We lopen niet voor de muziek uit, maar de brouwerijen in Groningen doen het echt niet slecht”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De Groningse bierbrouwerijen krijgen niet de credits die ze eigenlijk verdienen. In Groningen gaat het namelijk best wel goed met de ontwikkeling van het aantal actieve brouwerijen.

Afgelopen week meldde de KvK dat de provincie Groningen onderaan bungelt als het gaat om het aantal brouwerijen. Het is een conclusie waar Harry Pinkster van huivert. Pinkster is secretaris van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. “Het is maar net hoe je naar de cijfers kijkt”, vertelt Pinkster. “Duidelijk is dat we hier in Groningen niet voor de muziek uitlopen. Maar het Calimero-effect, het is hier niks en het wordt hier niks, is ook niet terecht.”

Bevolkingsdichtheid

Volgens de Kamer van Koophandel bungelt de provincie Groningen onderaan de lijst als het aankomt op het aantal brouwerijen. “In absolute zin is dat zo. Maar wij vinden het belangrijk dat je ook kijkt naar de aantallen inwoners. Dat is ook cruciaal. Als je een provincie hebt met een grote bevolkingsdichtheid dan is je afzetmarkt veel groter. Als je een provincie hebt met veel grote steden dan wordt dat effect nog eens versterkt. Maar als we naar de provincie Groningen kijken dan hebben we alleen de stad Groningen als agglomeratie. Toevallig zitten de meeste bierbrouwerijen ook allemaal in of direct rond de stad. In het Groningse Winsum heb je nu één brouwerij. Als een tweede brouwerij zich daar wil vestigen dan wordt het knap lastig omdat de afzetmarkt in het gebied maar heel beperkt is.”

Ontkiemde graankorrels is een belangrijke grondstof voor met name bier, jenever en whisky. Foto: Finlay_McWalter’s friend SJB – en:Image:Sjb_whiskey_malt.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1044298

In Groningen 4,4 brouwerijen per 100.000 inwoners

Volgens het CBS woonden er in de provincie Groningen op 1 januari van dit jaar 586.813 personen. Dat was op dat moment 3,4 procent van de totale bevolking. In Zuid-Holland woonden op dezelfde datum zes keer zoveel mensen. In het begin van dit jaar waren er in de provincie Groningen 26 actieve brouwerijen, tegenover 150 in Zuid-Holland. Dat is ook ongeveer zes keer zoveel. Echter, als het teruggerekend wordt naar absolute aantallen dan zijn er in Groningen 4,4 brouwerijen per 100.000 inwoners en zijn er in Zuid-Holland 3,2 brouwerijen op ditzelfde aantal.

Twintig jaar geleden had Groningen slechts één brouwerij

“Als je er relatief naar kijkt bungelt Groningen niet onderaan de lijst, maar zitten we ergens in de middenmoot. En dat is niet slecht als je bedenkt dat er in de provincie niet zoveel plaatsen zijn met 10.000 inwoners, plaatsen met een grote afzetmarkt dus.” Volgens Pinkster moet ook de geschiedenis meegewogen worden. “Twintig jaar geleden was er in de provincie slechts één brouwerij, de Stadsbrouwerij. Nu zijn er 26, dat noem ik een redelijke groei.”

Niet voor de muziek uitlopen

Op de cijfers van de Kamer van Koophandel valt nog meer af te dingen. “Je kunt er echt je vraagtekens bij zetten. Zij rekenen bijvoorbeeld brouwerijen mee die acht jaar geleden al zijn gestopt omdat ze toevallig nog staan ingeschreven. Ook worden er brouwerijen meegerekend die zich al ingeschreven hebben maar die nog nooit een druppel bier gebrouwen hebben. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kwaliteit. Waar de kwaliteit twintig jaar geleden nog matig was, wordt dit door de jaren heen steeds beter. Dus nee, het is absoluut niet zo dat we in Groningen voor de muziek uitlopen, maar het tegenovergestelde is ook niet waar. Er worden mooie dingen gedaan, en daar mogen we met zijn allen best wel trots op zijn.”

Meer informatie over de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur vind je op deze website.