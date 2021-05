Waterschap roept boeren op geen geulen te graven voor afwatering

nieuws

Foto: Waterschap Hunze & Aa's

Waterschap Hunze & Aa’s doet vrijdagochtend een klemmend beroep op boeren in haar gebied om geen geulen te graven voor afwatering.

Door de afwateringsgeulen kunnen taluds instorten langs onderhoudspaden en komt er mogelijk vervuiling in het oppervlaktewater. De boeren graven de geulen zodat gewassen niet in het water staan. Als gewassen te lang in het water staan, kunnen ziektes ontstaan in de planten.

“We begrijpen dat dit gebeurt”, schrijft het waterschap. “We vragen echter met klem, als je het doet, doe het dan netjes en veilig. Onze peilbeheerders, muskusrattenbeheerders en onderhoudsploeg moeten veilig gebruik kunnen maken van onze onderhoudspaden. Gebruik een buis over de lengte van het onderhoudspad, zodat deze gewoon begaanbaar blijft. Ruim het op als het weer droger is.”

Dwangsom dreigt voor overtreders

Volgens het waterschap weten landbouwers dat dit van ze gevraagd wordt: “We hebben hier de afgelopen jaren regelmatig op gewezen. Toch zien we dit op heel veel plekken niet goed gaan. Verandert dit niet, dan zullen we hierop moeten handhaven, met dwangsom tot gevolg.”