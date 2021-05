Wat de lockdowns Onnen hebben opgeleverd

Wat voor inzichten, inspiratie of nieuwe hobby’s hebben de coronalockdowns Onnen opgeleverd? En wat nemen de bewoners daarvan mee naar de periode na corona? Dat vroeg verslaggever Bram Koster zich af. Hij trok het dorp door, op zoek naar bijzondere verhalen.

Eerder gingen we ook al langs in Sint Annen, met dezelfde vragen. Dit maal bezoeken we dus het zuidelijke deel van onze gemeente.

Kleur beurt op

De Dorpsweg in Onnen weet een coronamoe mens in ieder geval op te beuren. De bloeiende bloembakken op de weg, die passanten moeten dwingen hun snelheid onder de 30 te houden, geven het straatbeeld een vrolijk kleurtje.

Iemand die daar goed zicht op heeft is Peter Arends. Hij is aan het werk op zijn drie meter hoge balkon. ‘Ik ben een balkonhekje aan het maken,’ roept Peter ons desgevraagd toe.

Tijd voor kip

Peter is vrachtwagenchauffeur en transporteert veel alcoholische drankwaar, onder andere voor de horeca. Hij heeft tijdens de lockdowns dus een hoop extra tijd thuis gehad. Tijd die hij in klussen heeft gestoken, maar ook in het uitbreiden van zijn kippenpopulatie.

‘Ze vinden het altijd wel leuk als ik een beetje voer geef.’ Peter is inmiddels naar zijn groepje legkippen gelopen. Een paar goed gevulde vuisten voer vliegen door de ren. ‘Zo vermaak ik mij wel,’ aldus Peter.

Kwaliteit met jezelf

Als we rond het middaguur bij Frank ter Brugge aankloppen, is hij thuis aan het werk. Zoals hij zo vaak thuis aan het werk is, sinds de eerste lockdown. De reistijd die Frank daarmee bespaart, heeft hij geïnvesteerd in ‘kwaliteit voor zichzelf’.

Ambachtelijke koffie

Sinds corona heeft Frank elke ochtend een rustig opstartritueel. Hij leest zijn kwaliteitskrant, maakt de sudoku achterin en completeert het tafereel met een kwaliteitskopje zwart. Het zetproces met zijn percolator neemt ruim acht minuten in beslag, maar ‘daar heb ik nu de tijd voor’, aldus Frank. ‘Dit is ambachtelijke koffie. Senseo is niet voor mij.’

Als Frank zijn ochtendritueel heeft laten zien, gaan we snel weer door, want de man ‘moet weer aan het werk.’

Muziek in lege bus

Eenmaal buiten valt de lange accordeonbus op, die overdag eens per halfuur door het Onnense rijdt. ‘Ik heb een heel rustige lockdown- en coronatijd,’ vertelt de dienstdoende chauffeur. Door de lege bus kan hij zijn naderende pensioen kalmpjes tegemoetzien. ‘Muziekje aan en van de omgeving genieten.’

Extra tijd voor de zaak

Op steenworpafstand van de bushalte woont Jan Ubels. Hij heeft een eigen hoveniersbedrijf met enkele tientallen mensen in dienst. De lockdowns gaven hem extra vrije tijd, maar ‘het meeste’ daarvan heeft Jan weer in zijn zaak gestoken, moet hij bekennen.

Hovenier Jan Ubels breidde zijn plantencollectie de afgelopen maanden uit (Foto: Bram Koster)

Links, rechts, voor en achter: overal in Jans achtertuin ziet het zwart van de potgrond. ‘We hebben wat meer tijd kunnen steken in het opkweken van planten. Dus de aantallen zijn omhoog gegaan.’

Hebben de lockdowns, ook in Onnen, toch nog iets opgeleverd.