Wandelen in Haren voor gezondere leefstijl

Foto: Johannes Rienks

In Haren kunnen mensen twintig weken lang wandelen tijdens de Nationale Diabetes Challenge. Beweegcoach Ellen Wollerich van Huis voor de Sport Groningen pakt het groots en en wil zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen.

In Haren Doet op OOG Radio vertelde ze zaterdag dat het niet alleen met diabetes te maken heeft. “Helemaal in deze periode van corona is wel gebleken dat fitheid belangrijk is. De Nationale Diabetes Challenge organiseert al jaren programma’s waarbij mensen 20 weken aan de wandel kunnen, in combinatie met een professional die vaak meeloopt.” Het programma richt zich dan ook niet alleen op diabetici.

Wollerich heeft diverse partners in Haren enthousiast gekregen voor het wandelen. Op dinsdag en donderdag zijn er wandelgroepen, begeleid door respectievelijk Shared Spaces Haren en MCZ. Daarnaast kunnen mensen bijvoorbeeld met een maatje lopen. Mensen die moeite hebben met het vinden van een maatje kunnen een beroep doen op vrijwilligers van Torion.

“Je bouwt ook echt wel een aardige conditie op. Je wandelt eens per week in een groep maar kunt ook zelf aan de wandel. Uiteindelijk wordt het mooi afgesloten in september. Normaal gesproken met een landelijke afsluiting, maar nu lokaal”, aldus Wollerich.

Luister het interview uit Haren Doet hier terug:

Inschrijven voor de Nationale Diabetes Challenge in Haren kan online. Meedoen kost 5,50 euro. Daarvoor krijgen deelnemers een t-shirt en medaille.