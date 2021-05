Waarschuwingsschoten gelost aan Londenweg; 51-jarige, verwarde man aangehouden (update)

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben woensdagmiddag een man aangehouden aan de Londenweg op industrieterrein Westpoort die in het bezit was van een vuurwapen. De verdachte is een 51-jarige, verwarde man uit de gemeente Westerkwartier.

Rond 15.10 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een autobrand. De Groninger brandweer kwam daarop ter plaatse met een tankautospuit. “Wij kregen een melding binnen dat er bij die brand een man was gezien die mogelijk in het bezit was van een vuurwapen”, laat Ernest Zinsmeijer van de politie weten. “Deze man hebben wij inmiddels aangehouden. Bij de aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost. De man is naar een politiebureau overgebracht. Wij doen onderzoek naar dit incident.” Er is niemand gewond geraakt. Het is onbekend of er ook een vuurwapen is aangetroffen.

Fotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl laat weten dat de auto volledig is uitgebrand. Ook is er volgens de fotograaf veel politie aanwezig, waaronder een hondengeleider. “Zij doen in de omgeving van het voertuig onderzoek”, vertelt Ten Cate. “Daarbij worden onder andere de bermen onderzocht en uitgekamd. Een bergingsbedrijf is inmiddels ter plaatse om het vehikel veilig te stellen.” De omgeving van de autobrand is afgezet.

Update 20-05-2021 14.00 uur:

De politie heeft bekend gemaakt dat de verdachte een 51-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is. De man, die verward overkwam tijdens en na zijn aanhouding, is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het vuurwapen dat de man bij zich droeg, bleek echt te zijn. Naast verboden wapenbezit is het in brand steken van zijn auto aan de man ten laste gelegd.