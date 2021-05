Waarschuwing voor blauwalg bij strand De Lijte

nieuws

foto: André Huitenga

Tijdens deze Pinksterdagen zullen weinig mensen een duik nemen in het Paterswoldsemeer. Maar de provincie Groningen vraagt zwemmers wel alvast op te passen bij zwemplas De Lijte in Haren.

De Lijte is, samen met Stand Meerwijck in Midden-Groningen, de eerste plek in de provincie waar dit jaar een waarschuwing voor blauwalg is afgegeven. De overige zwemlocaties rond het Paterswoldsemeer zijn tot nu toe nog blauwalg-vrij.

Blauwalg kan bij zwemmers jeuk, misselijkheid, buikpijn en hoofdpijn veroorzaken.