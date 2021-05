VV Groningen versterkt zich met Bryan Inge

sport

Bryan Inge (m) speelt komend seizoen voor VVG. Zondag werd hij gepresenteerd door voorzitter Robert Bollegraaf (l) en trainer Mustafe Ahmed (r)

Het eerste elftal van VV Groningen heeft zich versterkt met voetballer Bryan Inge. VVG komt komend seizoen uit in de eerste klasse E op zaterdag. De 27-jarige Inge tekent voor één seizoen met een optie voor een langere samenwerking.

Het is niet voor het eerst dat Inge uitkomt voor een club uit de gemeente Groningen. De voetballer speelde in het verleden onder meer bij PKC’83, Be Quick 1887 en GVAV Rapiditas. Inge was in zijn carrière ook tot twee keer toe speler van Harkemase Boys in de derde divisie op zaterdag.

VV Groningen versterkte zich eerder al met spelers Youri en Dylan ter Arkel van Be Quick 1887, Regilio Holder van Waskemeer, Robin van der Tuin van Roden en Max de Boom van ONS Sneek. VVG sprak eerder al uit dat zij komend seizoen willen strijden voor promotie naar de hoofdklasse.