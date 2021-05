Vrijwilligers toveren slecht onderhouden tuinen om in pronkstukjes

nieuws

Vrijwilligers hebben zaterdag in de Groningse wijk Vinkhuizen vier tuinen omgetoverd in ware pronkstukjes. Het omtoveren is onderdeel van een pilot-project.

“We hebben dit nu voor de derde keer op rij gedaan”, vertelt Evert Sulman van Missie050, één van de betrokken organisaties. “De eerste keer vond plaats vlak voor de herfst, een aantal weken later werd de tweede keer georganiseerd waarbij we ons gericht hebben op het winterklaar maken van de tuin en vandaag was dan de derde keer.” Het inrichten van de tuinen is een actie van Stichting Present Groningen dat samenwerkt met het WIJ-team Vinkhuizen, De Korenbloem Tuinontwerpen en Missie050.

Duurzame verbintenis

“De pilot draagt de naam Sociaal Tuinieren. Bij Missie050 houden we heel erg van projecten die een kop en een staart hebben. Dit project heeft dat. Het is namelijk veel meer dan alleen een mooie tuin aanleggen. Het aanleggen gebeurt namelijk door groepen vrijwilligers uit de wijk. Zij helpen mensen, buurtbewoners, die in een financieel en sociaal isolement zitten en fysiek of mentaal niet in staat zijn om zelf hun tuin te onderhouden. Door het aanpakken van de tuin ontstaat er een duurzame verbintenis en er is sociaal contact.”

Verstenen

Door het project wordt de wijk ook groener. “We zorgen ervoor dat de tuintjes groen worden of groen blijven. Dat ze dus niet verstenen. Toen wij van dit project hoorden waren we gelijk enthousiast. Het sluit heel erg aan bij onze idealen die we als Missie050 hebben.”

Vrijwilligers

Er is zaterdag ook hard gewerkt. “Het weer zat in de middag alleen niet erg mee. Regelmatig moest er even geschuild worden, maar dat hoort er ook bij. Er is in ieder geval veel werk verzet. Niet alles is afgekomen. Dit gaan we binnenkort verder oppakken. Dat het vandaag niet helemaal afkwam is overigens ook niet erg. Het is een aanleiding voor de betrokkenen om het contact te houden en te onderhouden.” Sulman laat weten dat men ondertussen nog wel op zoek is naar meer vrijwilligers die willen participeren in het project. “Zij kunnen zich aanmelden op de website van Present maar ook op onze eigen website kan dit gedaan worden.”