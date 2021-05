Vrijwilligers gaan slecht onderhouden tuinen aanpakken in Vinkhuizen

nieuws

Foto: Stichting Present

Aanstaande zaterdag gaan vrijwilligers van Stichting Present, Missie050 en WIJ Vinkhuizen vier slecht onderhouden tuinen omtoveren tot mooie, duurzame en onderhoudsarm beplante exemplaren.

De tuinen zijn van bewoners die in een financieel en sociaal isolement zitten en fysiek of mentaal niet in staat zijn om zelf hun tuin te onderhouden. Het aanpakken van de tuinen is onderdeel van het pilotproject Sociaal Tuinieren, bedoeld om de sociale contacten in de wijk te verbeteren, eenzaamheid te bestrijden en actief bij te dragen aan de vergroening van de Stad.

De actie wordt vanaf deze maand voortgezet bij meer tuinen in de wijk. De actie wordt financieel ondersteund door Operatie Steenbreek en Rotary Groningen Noord, maar donaties voor plantjes en materialen zijn ook welkom. Plantjes doneren kan via Tuin in de Stad.