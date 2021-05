Vreugde rond eerste koersdag op drafbaan, maar ‘zwaard van Damocles is voelbaar’

nieuws

Foto: Koers Info (via Facebook)

Ondanks veel stress rond het voortbestaan van de drafsport in Groningen, organiseerde de Koninklijke Harddraverij & Ren Vereniging Groningen donderdagochtend de eerste koers van het seizoen 2021 op de drafbaan in het Stadspark.

Om 6.00 uur ging de poort van het Stalterrein open. De eerste koers van het seizoen ging om 9.30 uur met een aparte sfeer van start, zo stelt Kees de Bock van de KHRV: “Omdat het zwaard van Damocles voelbaar is. Toch voelt het geweldig voor iedereen dat er in het Stadpark weer gekoerst wordt. Het weer en de sfeer zijn top en we gaan er een mooie dag van maken.”

Tekst gaat verder onder de video

Ondanks het optimisme voor de eerste koers van 2021, blijft de mogelijke sluiting van de drafbaan aan het einde van het seizoen knagen aan de harddraverijvereniging. Vorige week sprak de rechtbank zich uit in een kort geding tussen de KHRV en de gemeente Groningen. De vereniging kreeg geen uitstel voor de ontruiming van de drafbaan.

De harddraverijvereniging blijft echter strijdbaar. Woensdagavond spraken leden van de vereniging in tijdens de gemeenteraadsvergadering, om zo het stadsbestuur ervan te overtuigen dat de drafbaan past in de gemeentelijke vernieuwingsplannen voor het Stadspark. Het college van B&W wil de drafbaan verwijderen uit het park, om zo ruimte te maken voor een evenemententerrein.

Volgende week volgt een debat in de gemeenteraad over dit plan, door de KHRV betiteld als ‘Drafsport 2.0’. Zo lang duidelijkheid ontbreekt, vecht de KHRV nog steeds door voor behoud van de drafbaan. De Bock “Het is pas helder of de drafsport definitief gaat verdwijnen uit het Stadspark als daar begin juni 2021 door de Raad een uitspraak over wordt gedaan. En geen dag eerder!”