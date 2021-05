Voorlopig laatste koude nacht bracht in Eelde -3,4 graden vorst aan de grond

nieuws

Foto: Naomi Smit

Tijdens de voorlopig laatste koude nacht werd er op het meetstation in Eelde een minimumgrondtemperatuur van -3,4 graden gemeten. De komende periode zullen de nachten warmer gaan verlopen.

De minimumgrondtemperatuur werd rond 05.45 uur gemeten. Daarna ging de temperatuur in de lift. Op neushoogte werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een minimumtemperatuur van 0,1 graden gemeten. Daarmee werd geen record geboekt. In 1957 vroor het in Eelde -3,3 graden. Ook in de rest van Nederland verliep de voorbije nacht koud. In Twente werd op klomphoogte -5,7 graden gemeten. Op neushoogte kwam het op deze plek tot -1,8 graden.

De verwachting is dat na zaterdag de temperaturen, zowel overdag als in de nacht, flink omhoog gaan. De wisselvalligheid neemt echter ook toe.