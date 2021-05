Voorlichtingscampagne moet meer mensen bereiken over vaccinatie

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

De voorlichtingscampagne om mensen te vaccineren tegen het coronavirus wordt aangepast zodat meer mensen bereikt gaan worden. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid woensdagavond laten weten.

Volgens De Jonge is gebleken dat bepaalde groepen meer dan anderen twijfelen of ze zich willen laten inenten. Het gaat om laaggeletterden, mensen met een migratie-achtergrond en dak- en thuislozen. Om hen te bereiken komen er flyers in verschillende talen, komen er filmpjes die afgespeeld kunnen worden in wachtkamers bij huisartsen en ziekenhuizen en wordt ingezet op voorlichtingsbijeenkomsten bij lokale gemeenschappen. Aan het einde van deze week beginnen zogeheten ‘sleutelpersonen’ al met het opzetten van voorlichtingsbijeenkomsten in gemeenschappen waar zij onderdeel van zijn.

Het doel van de aanpassing in de campagne is om meer mensen te helpen bij hun keuze. “Steeds als iemand kiest om zich te laten vaccineren, beschermt hij of zij niet alleen zichzelf, maar ook de mensen om zich heen”, meldt De Jonge.