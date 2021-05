Volt heeft intentie om mee te doen aan gemeenteraadsverkiezingen in Groningen

nieuws

Leden van Volt aan het flyeren in de Oranjebuurt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Foto: Volt Groningen

Volt heeft de intentie om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Dit weekend kiest de partij een lokaal bestuur.

“Laat ik voorop stellen dat we het nog niet zeker weten of we deelnemen”, vertelt woordvoerder Sander Grootemarsink van de partij. “We zijn afhankelijk of we een beleidsprogramma op kunnen stellen en we hebben natuurlijk een kandidatenlijst nodig. Maar we hebben de intentie om deel te nemen en we hopen dat we het resultaat dat we bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart hebben geboekt, volgend jaar in Groningen kunnen herhalen.”

Om beslagen ten ijs te komen wordt er dit weekend een nieuw bestuur gekozen. “De partij in Groningen is in allerijl opgericht. Dit heeft er voor gezorgd dat de huidige voorzitter niet democratisch is gekozen. Omdat we als partij de democratie hoog in het vaandel hebben staan, kiezen we dit weekend een nieuw bestuur. Er hebben zich drie kandidaten aangemeld. De leden kunnen vandaag hen het vuur aan de schenen leggen door vragen te stellen. Daarna gaat de verkiezing open, die vanwege de coronacrisis volledig digitaal plaatsvindt. Tot uiterlijk morgen heeft men de tijd om te reageren. Dat klinkt alsof we haast hebben, maar we weten dat het heel veel tijd kost om het team klaar te krijgen voor de aanstaande verkiezingen, en dat een snel functionerend bestuur essentieel is. Iedere dag die je mee kunt pakken is dan winst.”

De partij kreeg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart ruim 250.000 stemmen en heeft drie zetels in de Tweede Kamer.