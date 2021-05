“Volgend weekend warmer, mogelijk op zondag hoogzomers”

nieuws

De komende dagen moeten we nog even door de zure appel heen bijten. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat het volgend weekend wel eens flink warmer kan gaan worden.

“Maandag is er veel bewolking en zijn er enkele buien actief”, vertelt Kamphuis. “Af en toe breekt de zon even door en bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 of 4, wordt het 12 graden. In de nacht naar dinsdag komt de minimumtemperatuur op 7 graden te liggen. Er zijn dan perioden met regen. Ook krijgen we te maken met een toenemende wind uit zuidelijke richting, windkracht 5 of 6, langs de Wadden is het stormachtig, windkracht 8.”

Op Bevrijdingsdag buien mogelijk

“Dinsdag vallen er buien en is het een tikje herfstachtig. Er vallen buien en er waait een krachtige en bij zee stormachtige westenwind, windkracht 6 tot 8. Met maximumtemperaturen van 9 graden is het veel te koud voor begin mei. Op Bevrijdingsdag zijn er opklaringen afgewisseld door wolken. Ook een paar buien of buitjes zijn dan mogelijk. De wind komt uit het westen tot noordwesten, is stevig, windkracht 5 of 6. Met 9 graden wordt het opnieuw koel. Op donderdag en vrijdag houdt het koele en soms natte weer aan. Tijdens het weekend overgang naar warmer weer met op zondag maxima rond of mogelijk zelfs boven de 20 graden.”

We hebben al weken te maken met een koud weertype veroorzaakt door een noordelijke stroming. Waar wordt deze kanteling door veroorzaakt?

“In het komende weekend komt warme lucht boven het zuiden van Europa in beweging dankzij een hogedrukgebied dat zich vanaf het zuidwestelijke deel van de Middellandse Zee naar Centraal-Europa gaat verplaatsen. Daarmee wordt de stroming zuidelijk. Zaterdag gaat een bijbehorend zwak warmtefrontje passeren dat bij ons voor een drupje regen kan zorgen, maar ook zal er dan veel zon zijn met maximumtemperaturen van 13 tot 15 graden.”

Op zondag kunnen we nog twee kanten op hè?

“Klopt. We zien dat de zachte lucht verder op probeert te rukken. Daarbij vliegen het Europese en het Amerikaanse model, het ECMWF en het NCEP, elkaar in de haren. De Amerikanen zien de warmteopstoot vooral oostelijk van ons land langs trekken. Al is het volgens deze berekening op zondag met 16 tot 18 graden al aangenaam, hoewel dan wel regenfronten vanaf de Noordzee ons kunnen bereiken. Het ECMWF laat echter in haar berekening de zeer warme lucht ons land binnenstromen waarbij de temperatuur met veel zon op zal lopen tot 22 tot 25 graden. Dat is hoogzomer. Daarbij krijgt het ECMWF steun van het Duitse Offenbach-systeem en het Canadese GEM-systeem.”

Wat gaat er na zondag gebeuren?

“Het ECMWF ziet na het weekend een verlenging van het hoogzomerse weer. Volgens het model blijft de zuidelijke tot zuidoostelijke stroming in stand waarbij de zon ook alle ruimte krijgt. Het Offenbach en het GEM gaat daar echter niet in mee. Zij opteren hoogstens voor een verlenging van maximaal een dagje. Samenvattend, tijdens het weekend is er een grote kans op een beduidend warmer weertype, waarbij vooral op zondag de zon steeds vaker door zal breken. Mogelijk wordt de zondag zelfs hoogzomers.”