“Volgend weekend mogelijk warmte-opstoot door zuidelijke stroming”

Foto Andor Heij. Zonsondergang 3

Er is een kans dat we volgend weekend met hogere temperaturen te maken krijgen dankzij een zuidelijke stroming. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Ons geduld op fraai en warm lenteweer wordt dit jaar danig op de proef gesteld”, vertelt Kamphuis. “Het verwachtingspatroon speelt daar ook een rol bij. De afgelopen jaren konden we rekenen op mooie lentes. Dit jaar verloopt het voorjaar dusdanig koud en de komende dagen komt daar ook nog geen verandering in. Zaterdag bepalen dikke stapelwolken het weerbeeld waarbij er lokaal een bui kan vallen. Bij niet al te veel wind uit westelijke tot noordwestelijke richting wordt het 12 of 13 graden. In de nacht naar zondag is er kans op grondvorst.”

Op dinsdag 10 graden

“Zondag is er flink wat zon hoewel we in onze contreien ook te maken hebben met wolken. Ook is er kans op een spetterbuitje. De matige noordenwind houdt het kwik op 10 graden. Vanaf maandag neemt de wisselvalligheid toe. Maandag vallen er enkele buien en ook op dinsdag, woensdag en donderdag blijft het niet droog. Op dinsdag en op Bevrijdingsdag gaat de wind flink toenemen. Op maandag wordt het nog 12 tot 14 graden, daarna doet de temperatuur een stap terug en is het op dinsdag met 10 graden erg koel te noemen.”

Denk je dat het ook de komende periode zo koud blijft?

“Tijdens het komende weekend zien we een hogedrukgebied boven het midden van Europa tot ontwikkeling komen. Ook komt er een depressie boven de Britse Eilanden te liggen. Hierdoor gaat er een zuidelijke stroming ontstaan. Warme lucht kan dan in rap tempo vanuit het zuiden van Europa noordelijk oprukken. Mogelijk weet het ook ons land te bereiken. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het volgende week zaterdag al een stuk warmer wordt met 15 tot 20 graden. Wellicht dat het op zondag nog iets warmer kan worden.”

We hebben het nu over de lange termijn. Hoe groot is de kans dat het gaat lukken?

“Er is zeker een ‘maar’. We zien dat de Britse depressie in beweging komt. Deze moet niet te snel oostwaarts gaan oprukken want dat zou betekenen dat het warmte-feestje een Duits feestje gaat worden. Maar feit is dat de kansen van een warmte-opstoot er zijn, en we moeten nu eenmaal ergens beginnen. Als het warmer wordt betekent het overigens niet dat het stabieler wordt. Wel groeizaam.”