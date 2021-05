Volgend jaar acht procent minder busritten in noorden door miljoenentekort OV-Bureau

nieuws

Foto Andor Heij

Het OV-Bureau Groningen Drenthe heeft een tekort van 9 miljoen euro op haar begroting voor volgend jaar. Een derde van dit bedrag moet gecompenseerd worden door te snijden in het aantal busritten.

Het samenwerkingsverband voor het busvervoer in de twee noordelijke provincies en de gemeente Groningen stelt dat het tekort vooral wordt veroorzaakt, doordat de reizigersaantallen en inkomsten in 2022 waarschijnlijk niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis. Voor ongeveer twee derde van het tekort op de begroting hoopt het OV-Bureau dat het Rijk gaat compenseren. Maar volgens het bureau moet er ook in de buslijnen gesneden worden, met name op de zogenoemde ‘dikke’ lijnen.

Zo gaat de frequentie op vaak bereden buslijnen terug van 8 keer per uur naar 6 of 4 keer per uur. Lijnen die (deels) hetzelfde traject afleggen, gaan tijdelijk minder of niet rijden. Daardoor zullen reizigers vaker moeten overstappen. Op lijnen die niet tot het basisnet horen, wordt alleen gereden als het nodig is.

“Het bestuur heeft ervoor gekozen niet verder in te grijpen in de dienstregeling dan deze 8 procent, omdat dan het voorzieningenniveau onder het minimum zou zakken en hele lijnen zouden worden opgeheven”, zo schrijft Wilko Mol, directeur van het OV-bureau. “Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden voor het terugkeren van reizigers in 2022 zijn deze relatief minder ingrijpende maatregelen genomen. Door de dienstregeling 2022 samen met Qbuzz flexibeler op te zetten kan sneller worden bijgeschakeld als het weer drukker wordt.”