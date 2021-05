“Vol verwachting kijk ik uit naar vanavond; Zwitserland, Frankrijk, misschien Malta?”

nieuws

Foto: Nathan Reinds/NPO/NOS/AVROTROS

In Rotterdam vindt zaterdagavond de grote finale plaats van het Eurovisie Songfestival. In Groningen wordt er reikhalzend naar uitgekeken.

“De Europese vlag hangt letterlijk uit”, vertelt John Philipse. “Dus mochten buurtbewoners vanavond geluidsoverlast ervaren dan weten ze direct waar ze aan moeten bellen. Ja, ik vind het prachtig. Vol verwachting kijk ik uit naar vanavond. In normale omstandigheden had ik er vanavond ook een hele feestelijke avond van gemaakt met veel vrienden en vriendinnen over de vloer. Met een tafel die dan vol staat met hapjes en het nodige aperitief, zonder of met alcohol. En er worden dan punten uitgedeeld. De één geeft punten voor de kleding, de ander voor de zang, enzovoort. Door de coronacrisis houd ik het vanavond echter bescheiden. Er komt een vriendin langs, en samen gaan we genieten van een hopelijk hele mooie avond.”

Indrukwekkend

Philipse is al jaren fan van het songfestival. “Op Facebook plaats ik altijd gevraagd en ongevraagd commentaar op de acts. Veel mensen weten die berichten inmiddels ook te vinden. En de songfestival-app is inmiddels gedownload zodat we toch punten uit kunnen delen.” Philipse is onder de indruk van het evenement. “Ja, de beide halve finales waren indrukwekkend. Ik ben echt onder de indruk hoe het georganiseerd wordt. Vooral het optreden dinsdagavond van Davina Michelle en Thekla Reuten. Muzikaal erg mooi, maar ook de show met het water was indrukwekkend. Nederland, dat toch een waterland is, presenteerde zich op een hele mooie manier.”

Diversity

De kwaliteit van de deelnemende landen is volgens Philipse wisselend. “Ik vond de halve finale van dinsdag een hogere kwaliteit hebben dan de halve finale van donderdag. Landen die er voor mij uitspringen zijn Zwitserland, Frankrijk, Malta en Portugal. Zwitserland vanwege de zang, Frankrijk om de manier hoe het er uit ziet en Malta omdat het voor mij het toppunt is van diversity. Dat het niks uit maakt hoe je er uit ziet, of je nu slank bent, of lang bent. Dat vind ik een hele mooie boodschap.”

“Jeangu Macrooij maakt een goede kans”

Philipse had er zelf ook graag bij willen zijn. “Helaas is me dat niet gelukt. Maar het was wel een uitgelezen kans geweest. Als het volgend jaar in Zwitserland, Frankrijk of Portugal plaatsvindt dan ben ik niet iemand die daar naar toe zal gaan. Omdat het vanwege mijn werk niet lukt, maar ook omdat ik er niet een week vakantie aan wil spenderen.” Over de kansen van Nederland is de songfestivalliefhebber duidelijk. “Ik vind dat Jeangu Macrooij het geweldig doet. Ik denk ook dat hij een hele goede kans maakt. Maar of we het gaan winnen. Ik denk het niet.”