Voedselbank voor bijen geopend in Oosterparkwijk: “Bijen leven onder de armoedegrens”

Foto: cktopfotografie

Bij het Oude Politiebureau aan de Zaagmuldersweg in de Oosterparkwijk is zaterdagmiddag een voedselbank voor bijen geopend.

“Het is hartstikke leuk gegaan”, vertelt projectcoördinator Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark. “Ik denk dat er zo’n dertig mensen bij aanwezig waren. Dat waren veel meer mensen dan we verwacht hadden. Uiteraard hebben we ons bij de opening gehouden aan de coronamaatregelen. De opening werd verricht door de Groene Burgemeester die de opdracht kreeg om een strik van de Voedselbank te halen. Daarmee was de opening een feit.”

“Bijen leven onder de armoedegrens”

De Voedselbank voor bijen is een kast die ongeveer tachtig centimeter bij anderhalve meter is. “Het is gerealiseerd dankzij een initiatief van één van de buurtbewoners. Sanne kwam bij ons met het idee en wij hebben daar op ingehaakt. Wij hebben de lijntjes kunnen leggen, Sanne zorgde dat het initiatief breed werd gedragen in de wijk. En zo ontstond de Voedselbank.” Beck noemt het belangrijk. “We kennen allemaal de verhalen dat het slecht gaat met de bij. Bijen leven wat dat betreft onder de armoedegrens, terwijl hun functie als bestuiver erg belangrijk is. Iedereen heeft er iets aan.”

Biodiversiteit

De bedoeling is dat de kast gaat ondersteunen in het helpen van de bij waardoor meer biodiversiteit kan worden gecreëerd. “In de kast kan iedereen stekjes en zaadjes inbrengen en ook afhalen om de wilde bij te ondersteunen. Ook is tuingereedschap en zijn boeken aanwezig. Deze boeken moeten bijdragen in de kennis.”