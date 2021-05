Viering Dag van de Arbeid op Grote Markt: “Dit zegt iets over de toekomst”

nieuws

Foto: Comité 1 Mei

De Dag van de Arbeid is zaterdag op de Grote Markt gevierd door zo’n dertig aanwezigen. De organisatie laat weten tevreden te zijn.

“Ik kan me niet herinneren dat er ooit op 1 mei een demonstratie heeft plaatsgevonden in Groningen”, vertelt woordvoerder Siewert Olthof van het Comité 1 Mei. “Nu ben ik ook nog maar 26 jaar, maar ik denk dat dit wel iets zegt over de toekomst. Bijzonder was ook dat vrijwel alle vertegenwoordigers uit de vak-, studenten-, klimaat-, vrouwen en antiracismebeweging vertegenwoordigd waren.” Bij de actie werd rekening gehouden met de coronamaatregelen. “Je weet dat je niet teveel mensen kunt laten samenkomen op de Grote Markt. Daarom hebben we van tevoren ook de oproep gedaan om niet met teveel te komen.”

Chicago

Op 1 mei wordt door de arbeidersbeweging de strijd voor een betere wereld herdacht. De oorsprong voert terug naar 1886 toen arbeiders en vakverenigingen uit Chicago demonstreerden voor de achturige werkdagen en andere sociale rechten. Na twee dagen escaleerden deze demonstraties en vielen er vele slachtoffers. Als gevolg hiervan werden er vooraanstaande, onschuldige, vakbondsleiders terechtgesteld en veroordeeld. In de geschiedenisboeken wordt dit de ‘Haymarket Affaire’ genoemd. Twee jaar later, in 1888, werd 1 mei benoemd tot officiële strijddag.

Rood kleuren

De actie in Groningen bestond uit een krijtactie die dus ondersteund werd door verschillende organisaties. Al deze organisaties schreven een leus op de grond die hun strijd symboliseert. “Deze bewegingen staan allemaal met elkaar in verbinding. Als comité hebben we dit jaar gepoogd om deze organisaties te verenigen op de Dag van de Arbeid om stil te staan bij onze gezamenlijke strijd voor een betere wereld.” Wat Olthof betreft wordt de actie volgend jaar weer gehouden. “Het zou geweldig zijn als we de Grote Markt dan, hopelijk zonder corona, dan helemaal rood kunnen kleuren.”