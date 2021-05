Verstopte wc zorgt voor wateroverlast in Wielewaalflat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een verstopte afvoer heeft zondag schade veroorzaakt in de Wielewaalflat aan de Zaagmuldersweg. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van wateroverlast kwam rond 14.15 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Er is een probleem met de wc”, vertelt Wind. “Het lijkt erop dat deze, of de afvoer er van, verstopt is. Als iemand op de bovenste verdieping naar het toilet gaat of een douche neemt, dan komt het water op de eerste etage uit het toilet.”

De hulpdiensten hebben een inspectie uitgevoerd. “Zij hebben aan de stichting Salvage gevraagd om ter plaatse te komen om de bewoners te ondersteunen bij het verhelpen van de schade. Een aannemer is inmiddels aanwezig die het euvel gaat verhelpen.”