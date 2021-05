Versoepelingen gaan door; geen druk op ‘pauzeknop’

nieuws

Bron foto: Bill Couch / Flcikr / CC 2.0-by-nc-nd

De vorige week aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen gaan vanaf woensdag in. De Rijksoverheid liet maandagmiddag weten dat de daling in het aantal besmetting en ziekenhuisopnames voldoende is voor versoepeling.

Doorstroomlocaties buiten, zoals pretparken en dierentuinen, kunnen onder voorwaarden weer open. Daarnaast kunnen sportscholen en binnenzwembaden weer open, met maximaal dertig mensen op één locatie. Ook mogen mensen weer buiten sporten in teamverband, op 1,5 meter afstand.

Ook muziek- en dansscholen mogen weer open voor lessen met twee mensen. Daarnaast mogen sekswerkers weer beginnen. Daarnaast zouden de terrassen open mogen van 07.00 tot 20.00 uur en worden enkele negatieve reisadviezen opgeheven.