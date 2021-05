Verplaatsbaar park voor grijze gebieden in stad

nieuws

foto: GALERIEopWEG / Flickr.com

Twee studenten proberen in hun stage de stad te verrijken met een verplaatsbaar park dat gaat rondreizen langs plekken met geen of minder natuur.



‘Om aandacht te vragen voor plekken met lage biodiversiteit , zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen, schoolpleinen of de Grote Markt, willen we verplaatsbare natuur introduceren in Groningen’, schrijven Nikita en Ren. ‘Het eerste verplaatsbare park in Groningen’.

‘Dit doen we in de vorm van verplaatsbare tuintjes die de stad kunnen rondreizen. De tuintjes staan dan voor een bepaalde tijd op een grijs bestraat gebied en gaan daarna weer verder naar een andere plek’.

Mensen die mee willen helpen kunnen zich melden bij nikita@alexanderimpact.nl en ren@alexanderimpact.nl.