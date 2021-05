Vernieling aangericht op Bredero School in De Wijert; politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Politie Groningen

Een drietal vandalen heeft zondagavond een raam ingegooid bij de Vensterschool Bredero aan Ina Boudierplantsoen in De Wijert. De politie heeft inmiddels een signalement vrijgeven, maar zoekt nog wel naar meer getuigen.

De vernieling zou rond 20.45 hebben plaatsgevonden. Het raam is vermoedelijk ingegooid met een wodkafles, die bij het raam is aangetroffen. Volgens de politie hebben de vandalen daarnaast veel troep achtergelaten rond de school. Na de vernieling zouden de jongens zijn weggerend in de richting van de Klooslaan.

De verdachten zouden drie jongens zijn van rond de twintig jaar met en blanke huidskleur. Twee van de van de mannen zouden donkere kleding aan hebben gehad tijdens de vernielingen. Over de derde verdachte is meer bekend. Deze jongeman heeft een fors postuur en kort licht haar. In tegenstelling tot de andere twee vandalen was deze jongeman gekleed in een felblauwe hoodie en een luchte broek.

Mensen die getuige waren van de vernielingen, of mensen die hen eerder op de avond bij het bankje bij de school hebben gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. U kunt bellen naar 0900-8844, of anoniem naar 0800-7000. Houdt daarbij procesnummer 2021133853 bij de hand.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door politiebureau Groningen-Zuid (@politie_groningen_zuid)