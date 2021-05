Vernieler timmerdorp in Beijum meldt zich na vier jaar

nieuws

Foto: Het Trefpunt

Het heeft even geduurd, maar bijna vier jaar na dato is bekend wie in 2017 het timmerdorp in Beijum hebben vernield. Donderdagavond kwam er ineens een bericht binnen bij wijkwebsite Beijumnieuws van één van de twee daders.

De vernieling van het timmerdorp vond plaats in de avond van 28 augustus 2017. Het incident zorgde voor veel ophef. De oproep van Wijkcentrum het Trefpunt en de gemeente Groningen om het timmerdorp weer op te bouwen, vond dan ook veel gehoor. Zelfs wethouders Roeland van der Schaaf en Joost van Keulen togen zich in oranje werkkleding om te helpen.

Vier jaar later kreeg sitebeheerder Johan Fehrmann van Beijumnieuws ineens een bericht in zijn inbox. Daarin verklaart de dader dat hij en een baldadige vriend wat rondhingen bij het timmerdorp. De vriend zou begonnen zijn met het omver gooien van de hutten, waarna de andere jongen met hem mee begon te doen. De twee vandalen dachten beide dat de hutten binnen een paar dagen gesloopt zouden worden.

‘Soms zijn kinderen gewoon kinderen’

Als verklaring zegt de jongeman dat hij geen spijt heeft van zijn daden, omdat hij dertien jaar was toen dit gebeurde. “Soms zijn kinderen gewoon kinderen”, zo stelt de jongeman, die inmiddels in zijn examenjaar voor de Havo zit.

Zaken uitpraten

De naam van de inzender is bekend bij de Fehrmann. De beheerder van de wijkwebsite gaat, samen met de verantwoordelijke jongeman, in gesprek met wijkcentrum Het Trefpunt om de zaak uit te praten.