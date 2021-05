Verkeersongeluk op A28 zorgt voor vertraging op en rond Julianaplein

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een verkeersongeluk maandagmiddag op de A28 heeft voor flinke vertraging en overlast gezorgd op omliggende wegen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur. “Het is gebeurd op de A28 vlak voorbij het Julianaplein in de richting van Haren”, vertelt Wind. “Door nog onbekende oorzaak zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Niemand van de inzittenden is gewond geraakt. Wel moesten de beide voertuigen afgesleept worden. Vanwege het ongeluk waren twee rijstroken afgesloten.”

Vooral het verkeer richting Assen ondervond hinder van de gevolgen van het ongeluk. “Het was chaotisch. Het hele Julianaplein stond vast, waardoor ook het overige verkeer hinder ondervond.” Rond 18.00 uur was de weg weer open.