Vergeetachtige ouderen kunnen ook minder goed plannen en vooruit denken

Foto: Peggy_Marco via Pixabay

Ouderen die lijden aan een milde cognitieve stoornis kunnen niet alleen minder goed onthouden, maar hebben ook meer moeite met plannen en vooruitzien. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG.

De resultaten komen voort uit een onderzoek, waarmee het UMCG ernstige geheugenproblemen (bijvoorbeeld door Alzheimer) wil voorkomen. “Daarom het belangrijk ouderen met beginnende geheugenproblemen te onderzoeken”, zegt prof. dr. André Aleman, die leiding gaf aan het onderzoek. Hij onderzoekt hersenstimulatie het effect kan versterken van geheugentraining.

Tijdens geheugentest maakten ouderen met milde geheugenproblemen meer fouten op het gebied van planning. Ouderen met geheugenproblemen scoorden ook minder goed op andere tests voor uitvoerende functies in hetzelfde hersengebied. De onderzoekers concluderen daarom dat het van belang is om niet alleen naar het geheugen te kijken bij ouderen met klachten van vergeetachtigheid of concentratieproblemen.