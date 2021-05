VERA laat ’30 jaar Downstage’ niet geruisloos voorbij gaan

nieuws

Glitch

VERA organiseert al dertig jaar concerten in de kelderbar en laat dit jubileum aanstaande zaterdag ondanks de coronacrisis niet geruisloos voorbij gaan.

Voor ’30 jaar Downstage’ is de band Glitch ingehuurd. Dat is één van de nieuwste bands in de Groninger hard-core punk scene waarvan de leden zich al in andere bands hebben laten gelden. “Ze staan daarmee ook meteen symbool voor het type bands dat we nu het liefst in een volle kelder zouden zien”, aldus VERA.

Het concert is zaterdag voor het publiek vanaf 20.30 uur alleen via een livestream te horen en te zien: Livestream Vera