Veelpleger hoort veertien maanden cel tegen zich eisen

Een 41-jarige veelpleger heeft dinsdag veertien maanden cel tegen zich horen eisen. De man wordt verdacht van diefstal met geweld en van een inbraak uit een woning in Stad. Daarover schrijft RTV Noord.

In februari stal hij blikjes vis uit een supermarkt aan het Linnaeusplein. Medewerkers spraken de man op de diefstal aan, toch liep hij de supermarkt uit. Buiten de winkel ontstond er een worsteling tussen de man en winkelmedewerkers. Daarbij greep hij naar zijn fietsketting waar hij bedreigend mee zwaaide. Op de zitting werd de diefstal bekend, maar zou hij geen geweld hebben gebruikt.

Smartphone

Een week voor de winkeldiefstal zou hij uit een woning aan de Oude Boteringestraat een smartphone hebben gestolen. Door de telefoondiefstal liep de man uiteindelijk tegen de lamp. De telefoon was beveiligd met gezichtsherkenning. Diverse pogingen om toegang te krijgen tot het toestel mislukten waardoor het gezicht van de verdachte in de telefoon werd vastgelegd. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat een kennis het toestel nieuw had gekocht, maar dat er problemen waren met het ontgrendelen. Daar zou hij bij geholpen hebben.

Strafblad van 34 pagina’s

De verdachte heeft inmiddels een strafblad dat uit 34 pagina’s bestaat en vol staat met diefstallen en geweld. Bijna de helft van zijn leven bracht hij door achter de tralies. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.