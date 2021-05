Veel rookontwikkeling bij containerbrand in binnenstad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen vanwege een containerbrand aan de Tweede Drift. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 16.45 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een ondergrondse afvalcontainer”, vertelt Wind. “De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling. Het winkelend publiek had hier last van.” De brandweer was snel ter plaatse. “Zij hebben de container vol laten lopen met water waarmee de brand onder controle werd gebracht.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.