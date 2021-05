Veel belangstelling voor raamexpositie Oosterparkwijk: “Zoveel enthousiasme”

nieuws

Foto: Frans Geubel

Er is veel animo voor de raamexpositie in de Oosterparkwijk die in de maand juli gehouden gaat worden. De organisatie spreekt van veel enthousiasme.

“Er zijn op dit moment al meer dan veertig exposanten die zich hebben aangemeld”, vertelt Mathilde Boersema. “Daar zijn we ontzettend blij mee, maar er is ruimte voor nog meer. De komende week hebben mensen de laatste kans om zich aan te melden. Dit kan namelijk tot 1 juni. Wat we zien is dat het ook al behoorlijk leeft in de wijk. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de type aanmeldingen want behalve individuen hebben zich ook organisaties aangemeld. Onder hen De Jonge Onderzoekers maar ook De Oosterkerk.”

Veel ramen die beschikbaar zijn gesteld

De bedoeling is dat de kunstwerken een maand lang geëxposeerd gaan worden achter de ramen van woningen of gebouwen in de wijk. “We hebben ook al veel aanmeldingen binnen van mensen die hun raam beschikbaar stellen. Eigenlijk is de verhouding op dit moment heel mooi. Mochten zich echter de komende week nog veel kunstenaars aanmelden, dan hebben we uiteraard ook meer ramen nodig.”

Telefoonkaarten

Bij de organisatie komen ook mooie verhalen binnen. “We zijn in contact gekomen met een bewoner die met alle plezier zijn erkerraam beschikbaar heeft gesteld. Maar tegelijkertijd vertelde hij ons dat hij over een enorme verzameling telefoonkaarten beschikt. Hij loopt al een aantal jaren met het idee rond om een kunstenaar te vragen of daar ook iets mee gedaan kan worden. Het is er echter niet van gekomen. Door ons project is dit project nieuw leven ingeblazen. Dus mocht er een kunstenaar in de Oosterparkwijk zijn die denkt iets heel moois van veel telefoonkaarten te kunnen maken, dan mag deze persoon zich ook bij ons melden.”

Kunstenaars en mensen die een raam beschikbaar willen stellen kunnen zich aanmelden via dit mailadres. Voor het laatste nieuws rond het project kan deze Facebook-pagina gevolgd worden. De expositie in de Oosterparkwijk vindt plaats van 1 juli tot 1 augustus.

