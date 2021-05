Veel belangstelling voor manifestatie ‘Free Palestina’ op Grote Markt

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Tientallen mensen hebben zondagmiddag op de Grote Markt hun solidariteit getoond met de Palestijnse bevolking. Fotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl zegt dat er zeker driehonderd mensen aanwezig waren.

Met de manifestatie wordt er opgeroepen om een einde te maken aan de etnische zuiveringen van Palestina. Ook moet er een einde komen aan de steun van de Israëlische apartheid door Westerse regeringen. Deelnemers aan de manifestatie droegen spandoeken en borden bij zich met daarop teksten als ‘Free Palestina’ en ‘Boycot Divestment Sanctions’.

De afgelopen weken is het geweld in het gebied opgelaaid. Over en weer vinden er raketaanvallen plaats. Bij luchtaanvallen op Gaza zouden in slechts twee dagen tijd meer dan vijftig Palestijnen gedood zijn. Behalve in Groningen werd er zondag ook in verschillende andere steden gedemonstreerd.