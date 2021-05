Van misbruik verdachte dansschooleigenaar blijft langer vast

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De rechtbank in Groningen heeft vrijdagmiddag besloten dat de 38-jarige Khalid A., oprichter van dansschool Groningen Dance Center in de Stad, langer in hechtenis blijft.

De advocaat van A. vroeg de rechter om de verdachte, onder voorwaarden, op vrije voeten te stellen. De rechtbank ging echter mee in het standpunt van het Openbaar Ministerie, die stelt dat de mogelijke straf voor A. te hoog is om invrijheidstelling te verantwoorden.

A. werd begin september opgepakt, om dat hij ervan wordt verdacht dat hij leerlingen van zijn dansschool heeft misbruik. Inmiddels liggen er dertien aangiftes tegen de verdachte, merendeels van minderjarige slachtoffers.