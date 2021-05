UWV en gemeente openen ‘Talentperron’ voor werkzoekenden

nieuws

Foto: Erik Brand

Op het gemeentekantoor voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het Harm Buiterplein is donderdagmiddag het Talentperron geopend. Mensen die geïnteresseerd zijn in scholing of werk, kunnen hier talententests doen, hun kwaliteiten in kaart brengen of een loopbaangesprek voeren.

Met het Talentperron willen de gemeente Groningen en het UWV een drempelvrije plek creëren voor mensen van alle leeftijden, die zich oriënteren op de eerste- of vervolgstap in hun loopbaan. Maar het Talentperron is niet alleen voor werkzoekenden. Ook scholieren die voor een profielkeuze staan of werkenden die iets anders willen, kunnen naar het perron komen voor inzicht in de kansen en mogelijkheden in de arbeidsmarktregio.

Het Talentperron werkt samen met bedrijven in de regio, waaronder Van der Valk, Defensie en Vodafone Ziggo. Ook onderwijsinstellingen, het leerwerkloket en de gemeenten verbonden aan de arbeidsmarktregio doen mee. Het centrum wil zich met name gaan richten op ‘kansrijke sectoren’, zoals Bouw, Techniek, Zorg, Klantencontact, Techniek en Horeca.

“Wij gaan bij het Talentperron echt uit van vertrouwen en wat mensen zelf willen”, vertelt wethouder Werk Carine Bloemhoff. “Deelnemers kunnen een op maat gemaakte “reis” door het Talentperron maken richting een volgende stap in hun loopbaan”.

Werkcoaches uit de arbeidsmarktregio Groningen / Noord- Drenthe kunnen mensen aanmelden voor een bezoek aan het Talentperron. Als de coronamaatregelen worden versoepeld, gaat het perron open voor alle geïnteresseerden.