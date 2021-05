UNIGLOBE Two Travel nieuwe Travel Partner van Donar

nieuws

Juwann James (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Reisorganisatie UNIGLOBE Two Travel wordt met ingang van het nieuwe seizoen de officiële travel partner van basketbalvereniging Donar.

De samenwerking voor de duur van drie seizoenen werd dinsdag ondertekend door Donar-voorzitter Jannes Stokroos en directeur Edwin Merk van UNIGLOBE Two Travel. Stokroos stelt: “Een goede Travel Partner is voor Donar enorm belangrijk. Als club hebben we de ambitie om in 2025 structureel Champions League te spelen. Een ervaren reispartner die ons volledig gaat ontzorgen voor alle reizen de komende jaren is voor ons van cruciaal belang om het team optimaal te laten presteren op het veld.” Bovendien zijn de buitenlandse reizen voor de leden van de Basketball Business Club leden erg populair.

UNIGLOBE Two Travel maakt deel uit van Uniglobe International, één van de grootste reisfranchise-organisaties ter wereld. De organisatie verzorgt sinds ruim twintig jaar alle aspecten voor een zakenreis van met name middelgrote bedrijven en organisaties.