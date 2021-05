Unieke muziekcollectie wordt geveild voor ernstig zieke Faelin (3) uit Groningen

nieuws

Foto via Karin van Balen

Om geld op te halen voor de behandeling van de 3-jarige Faelin uit Groningen, gaat vanaf aanstaande zaterdag een bijzondere muziekcollectie onder de digitale veilinghamer bij Catawiki.

De collectie bestaat voor het grootste gedeelte uit erfstukken van de opa van Faelin, een groot muziekliefhebber. Volgens de ouders van Faelin was de peuter het oogappeltje van opa. “Hij had niets liever gewild dan dat Faelin een mooie toekomst krijgt. Daar doen we dit voor. Hij zou onwijs trots zijn”, zo stelt Karin, Faelins moeder.

Er worden unieke elpees van Elvis, Prince en Bruce Springsteen geveild, evenals een gesigneerde gitaar van Alice Cooper, de RIAA-award van Melissa Etheridge en litho’s van The Rolling Stones uit een beperkte oplage.

Levensbedreigend ziek door genetische afwijking

De volledige opbrengst is bestemd voor een levensreddende behandeling die de bijna 4-jarige Faelin uit Groningen nodig heeft. Faelin lijdt aan een zeldzame genafwijking, waardoor ze levensbedreigende epileptische aanvallen krijgt. In Nederland zijn er ongeveer 200 vergelijkbare gevallen bekend en zijn er nauwelijks behandelopties. In de VS hebben gespecialiseerde artsen een behandeling ontwikkeld voor haar ziekte en Faelin mag meedoen met een proef. Maar de behandeling kost 100.000 euro en dat bedrag kan de familie niet alleen opbrengen.

Eerste 41.000 euro is binnen

De veiling duurt van 22 tot 31 mei en is hier te vinden. In februari werd een crowdfundactie opgezet om de peuter eind 2021 naar San Francisco te vliegen voor de behandeling. Inmiddels heeft deze actie ruim 41.000 euro opgeleverd, maar doneren kan nog steeds. Daarnaast verkoopt de familie mokken en pennen, via een eigen website, om extra geld op te halen.