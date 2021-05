UMCG zet alles op alles om spoedeisende operaties door te laten gaan

nieuws

Foto: Engin Akyurt via Pixabay (CC 0.0)

Het UMCG doet een beroep op voormalig IC-medewerkers om de komende weken spoedeisende operaties uit te kunnen blijven voeren. Dat laat het ziekenhuis vrijdagmiddag weten. Het ziekenhuis blijft daarnaast schuiven in de planning voor de ingrepen.

Het ziekenhuis zit nog steeds ontzettend krap op de IC-afdeling, vanwege het hoge aantal opgenomen coronapatiënten. De oud ic-medewerkers moeten ervoor gaan zorgen dat operaties die binnen twee weken uitgevoerd moeten worden, specifiek operaties waarvoor een IC-bed nodig is na de ingreep, kunnen worden uitgevoerd. De oud-IC’ers gaan bijspringen in de nachtdiensten op de afdeling.

Daarnaast gaan de voormalige IC-medewerkers helpen om operaties die al eerder werden uitgesteld, de zogenaamde FMS-3 operaties (operaties die binnen zes weken uitgevoerd moeten worden), de komende weken plaats te laten vinden. Deze FMS-3 operaties gaan steeds harder dringen voor de patiënten waarvan de operaties werden uitgesteld, waardoor ze dichter bij de gestelde twee weken voor ‘FMS-2’ uitkomen.

“Het blijft ontzettend krap”, aldus UMCG-woordvoerder Janneke Kruze. “We hebben, net als andere ziekenhuizen in de regio, dagelijks zorg over onze IC-capaciteit. De meest urgente gevallen krijgen voorrang. Gedurende de komende weken gaan we ook proberen om de uitgestelde operaties zoveel mogelijk weer op te pakken.”