Twitteraars: ‘Armoede is niet mee kunnen doen in de samenleving’ en ‘leven in constante stress’

“Armoede was voor mij net bevallen zijn van een tweeling, van de stress niet genoeg borstvoeding aanmaken en vervolgens geen geld hebben voor de (dieet) kunstvoeding die ze nodig hebben.”

Deze reactie kreeg journalist Chris Bakker op een tweet die hij een week geleden plaatste. In de tweet vroeg Bakker: “Wat is armoede? Aub niet Googlen, gewoon eerste reactie. Hoeft niet onderbouwd.” Hieronder een greep uit de reacties.

Niet mee kunnen doen

Ria Maliepaard, Liesbeth Weusten en andere twitteraars reageren dat ‘niet mee kunnen doen’ de beste omschrijving van armoede is. Deze uitdrukking komt het vaakste voor in de reacties. De twitteraars zeggen dat je niet mee kan doen aan de samenleving als je in armoede leeft.

Zichtbaar: Niet mee kunnen doen in de samenleving: sporten, cultuur, (verjaard) feestjes. Verborgen: maaltijd overslaan, groot huis maar door omstandigheden de hypotheek niet kunnen betalen; cv niet aan omdat dat niet betaald kan. Om maar iets te noemen … — Ria Maliepaard #isgeprikt 💉👍 (@RiaMaliepaard) May 17, 2021

Armoede is heel veel niet kunnen doen wat je eigenlijk wel zou willen net als veel anderen die dit wel kunnen doen. Altijd beknibbelen, moeilijke keuzes maken, weinig financieel te besteden hebben. Stress, zorgen, ongelijkheid en verdriet. Ook genieten van de kleine dingen. — Liesbeth Weusten (@liesbethweusten) May 16, 2021

Constante stress

De constante stress die mensen met te weinig geld ervaren wordt door verschillende twitteraars genoemd, bijvoorbeeld door Sandra Nap en Layla de Jong.

Over alle uitgaven (van weekboodschappen tot winterkleding) na moeten denken en moeten puzzelen. In de bijstand zitten. Of onder bewind staan. Leven met constante stress. — Layla de Jong (@layladejong) May 16, 2021

Armoe: Bang moeten zijn voor instanties, bang om je huis te verliezen, verdriet om je kinderen, stress, ongezondheid. Armoe is geen bestaanszekerheid. — Sandra Nap 🪵🌾🌿🌳 (@sssnappie) May 17, 2021

Opletten met de boodschappen

Het opletten met het doen van boodschappen is voor verschillende twitteraars zoals Rutger de Quay, RS Staatsburger en ElsRoumen een van de momenten die ze het meeste met armoede associëren.

Je dagelijkse boodschappen niet kunnen doen zonder enorm op de prijs moeten letten, geen geld hebben voor onverwachte rekeningen of dingen die kapot gaan. Of uitjes, een spontaan biertje in de kroeg. — Rutger de Quay (@rutger_) May 16, 2021

Armoede is dat je je zelf niet meer onafhankelijk kan redden en je verplichtingen niet meer kan makomen en de dagelijkse boodschappen voor eten en eerste levensbehoeften voor jezelf en je kinderen niet kunt betalen. — RS (@RSstaatsburger) May 17, 2021

Armoede is: altijd opletten in de supermarkt dat je wel het goedkoopste pakt, opletten dat je maandelijks uitkomt met je geld. Als je iets extra's wil kopen: daar 10x over na denken. Wikken en wegen. — Els Roumen (@ElsRoumen) May 17, 2021

Schaamte

De schaamte die bij armoede komt kijken is volgens Frans Kerver het ergste van armoede. Ook Jessoph vindt de schaamte en angst voor de instanties erg. Linda Commandeur spreekt van een vicieuze cirkel van schaamte, veel zorgen, veel tijd om dingen te regelen en niet verder kunnen kijken dan de volgende dag.

Het ergste van armoede is niet het gebrek aan geld, maar de schaamte, die je de rest van je leven in je meedraagt. — Frans Kerver (@vetteviscom) May 16, 2021

Totaal uitgezogen voelen en altijd bang dat je iets verkeerd doet zodat je nog verder gestraft zult worden. Uitzichtloosheid. Bekeken voelen door de gemeente, geen privacy. Schaamte, moedeloosheid, uitputtiing. Bang voor instanties. Geen kleding die past. Geen faciliteiten. — jessoph🌼 (@luludji2) May 17, 2021

Het is een vicieuze cirkel: veel zorgen, schaamte, veel tijd kwijt om dingen te regelen, geen ruimte in je hoofd om verder te kijken dan de volgende dag.

En dan word je ook nog gecontroleerd door allerlei instanties. Nooit vrij, geen vertrouwen. — Linda Commandeur (@lindacommandeur) May 17, 2021

Bijna 200 reacties

Op de tweet van Bakker kwamen bijna 200 reacties, waarvan een deel als privébericht werd gestuurd. De tweet is geplaatst om een indruk te krijgen van wat Twitteraars denken over armoede. De tweet is hier te vinden.

Ben benieuwd wat jullie gedachten hierover zijn: Wat is armoede? Aub niet Googlen, gewoon eerste reactie. Hoeft niet onderbouwd of zo. Reactie mag ook in DM — Chris Bakker 🔥📝🙂 (@cwbbakker) May 16, 2021

Het onderzoek Arm in 050 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de provincie Groningen.