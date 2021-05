Twijfel bij D66 of wethouder wel in gesprek is over overlast ringwegwerkzaamheden

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

De fractie van D66 vraagt zich af of het College van Burgemeester en Wethouders wel in gesprek is met bewoners van de zuidelijke ringweg die overlast ervaren door de werkzaamheden. Daarover schrijft RTV Noord.

Onlangs werd er door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer werd opgeroepen om in gesprek te gaan met bewoners die overlast ervaren. D66 twijfelt of daar inmiddels al werk van wordt gemaakt. Fractievoorzitter Tom Rustebiel van de partij liet tijdens de Politieke Woensdag weten dat hij van bewoners hoort dat er wel een mediator is, maar dat deze niet ingezet wordt en dat klachten blijven liggen.

Broeksma liet weten dat na het aannemen van de motie er wel degelijk meters zijn gemaakt. Ook zou een mediator al verschillende keren aan het werk zijn gezet om problemen tussen bewoners en de aannemen op te lossen. De wethouder liet weten dat de mediator ook met enige regelmaat rapporteert.