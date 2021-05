Twee gewonden bij brand in portiekflat Jaspisstraat

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij een brand in een woning aan de Jaspisstraat in de wijk Vinkhuizen, donderdagochtend rond 3.00 uur, zijn twee gewonden gevallen.

In een woning op de eerste verdieping was brand uitgebroken. Toen de brandweer bij de portiekflat aankwam was de brand al uitslaand De appartementen op de verdiepingen daarboven werden ontruimd. De brandweer bestreed het vuur met twee hoogwerkers.

Zes personen werden door ambulancepersoneel gecontroleerd. Twee van hen zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand is onbekend.