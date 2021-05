Twee diftar-systemen naast elkaar blijkt wel mogelijk, onderwerp opnieuw op agenda

nieuws

Het is juridisch wel mogelijk om twee verschillende diftar-systemen in dezelfde gemeente in te voeren. Dat bleek woensdag tijdens de Politieke Woensdag.

Vorig jaar september werd in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over de invoering van het afvalsysteem. Vanwege de herindeling met de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer moet in de nieuwe gemeente gezocht worden naar één beleid dat voor de hele gemeente geldt. In september was het de bedoeling dat over het onderwerp gestemd zou worden. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de VVD zien diftar wel zitten, waarmee er een meerderheid voor is. In het plan dat op tafel ligt gaan mensen betalen per keer dat ze een afvalzak in een container gooien of een container aan de straatkant aanbieden.

Juridisch

Uiteindelijk wordt er niet gestemd en wordt besloten dat er meer onderzoek nodig is. De VVD wil dat in de oude gemeente Haren mensen per kilo kunnen betalen. De partij vindt dat wel zo eerlijk omdat in de oude gemeente al diftar was ingevoerd. Het college van B&W laat echter in september weten dat het juridisch niet mogelijk is. Het beleid in de hele gemeente moet volgens B&W identiek zijn. Woensdagmiddag bleek echter dat er heel goed twee systemen naast elkaar kunnen bestaan. Indirect betekent het dus dat Haren geen afscheid had hoeven nemen van het diftar-systeem.

In gesprek met bewoners

Ondanks dat D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de VVD nu opnieuw enthousiast lijken wordt er volgende week tijdens de gemeenteraadsvergadering niet gestemd over de invoering van een nieuw afvalbeleid. De partijen willen namelijk dat men in de komende maanden in gesprek gaat met de inwoners van de gemeente Groningen. Tijdens deze wijkbijeenkomsten moeten raadsleden praten met de bewoners, waarbij men hoopt ideeën te krijgen. De kans is groot dat het participatieproces er komt, omdat ook de fractie van PvdA enthousiast lijkt.