Trienke Stellema benoemd als nieuw RvT-lid Martini Ziekenhuis

nieuws

Foto via Martini Ziekenhuis

Trienke Stellema neemt per 1 juli zitting in de Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis, als opvolger van Vivienne Frankot.

Stellema is een ervaren toezichthouder en ziekenhuisbestuurder. Tot 2013 was zij bestuurslid van het Kennemer Gasthuis. Op dit moment is Stellema onder andere toezichthouder van het Annatommie MC, het Fonds Gehandicaptensport en zorgorganisatie Cordaan. Binnen de aanstelling in de toezichtsraad van het Martini Ziekenhuis zal Stellema zich specifiek richten op ‘finance en control’.

“Stellema is als persoon scherp en verbindend, heeft humor en kan relativeren”, aldus Jan de Jeu, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Ook is zij sterk op het gebied van financiën en brengt een brede bestuurlijke blik in. Een waardevolle toevoeging aan de Raad.”