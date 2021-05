Treinverkeer komt mondjesmaat weer op gang

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het treinverkeer komt langzaam maar zeker weer op gang na de landelijke sein en wisselstoring van donderdagmiddag. Daardoor reden er ook geen treinen tussen Groningen en Zwolle.

Volgens de NS gaat het nog wel even duren voordat alle treinen weer volgens het spoorboekje rijden. “Het opstarten van het treinverkeer is een ingewikkelde puzzel waar we hard aan werken. Het is helaas nog niet te zeggen wanneer alle treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden”. Volgens de reisplanner van de NS rijden de eerste treinen in de richting van Zwolle inmiddels.

De oorzaak was een landelijke storing in het telefonienetwerk. De treinen van Arriva in het noorden hebben geen last gehad van de storing en reden wel.