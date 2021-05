Trein botst op personenauto bij Glimmen: “Eén persoon zeer ernstig gewond”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten zondagavond rekening houden met vertraging. Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk.

De aanrijding vond plaats rond 18.00 uur ter hoogte van de spoorwegovergang Oude Schoolweg in Glimmen. Bij het ongeluk is een trein op een personenauto gebotst. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Behalve de Harense brandweer is ook het grote hulpverleningsvoertuig van brandweer Stad opgeroepen. Een traumahelikopter is in de buurt van het ongeluk geland en in de straat staan verschillende ambulances. “Een personenauto staat zwaar beschadigd naast het spoor”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De spoorwegovergang is bij de aanrijding beschadigd geraakt. Een deel van de bumper van de auto hangt nog voor aan de trein.”

Schermen

Volgens Ten Cate zijn hulpverleners druk bezig om eerste hulp te verlenen aan de slachtoffers. “Er worden schermen opgebouwd waarmee het toegestroomde publiek het zicht ontnomen wordt.” Een woordvoerder van de politie laat weten dat één persoon zeer ernstig gewond is geraakt. De trein die bij het ongeluk betrokken is, is om 17.55 uur vertrokken als intercity vanaf Groningen Europapark richting Den Haag.

Treinverkeer gestremd

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Assen gestremd is. De verwachting is dat dit tot zeker 21.30 uur gaat duren. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.