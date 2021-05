Tot nu toe tientallen mensen ingeënt via PrullenbakVaccin.nl

nieuws

Foto: Rwendland via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Via de website PrullenbakVaccin.nl zijn tot nu toe enkele tientallen mensen ingeënt tegen het coronavirus. Een UMCG-arts is één van de initiatiefnemers van de site.

Universitair hoofddocent Marco Blanker, die ook huisarts is in Zwolle, bedacht samen met drie andere artsen het initiatief. Aanleiding is het weggooien van zo’n zestig vaccins. Door een samenloop van omstandigheden waren er veel te weinig mensen op komen dagen om gevaccineerd te worden terwijl de vaccins al wel opgetrokken waren. Een foto van de vaccins in de prullenbak werd op Twitter massaal gedeeld.

Volgens RTV Oost zijn er inmiddels zo’n vijftig huisartsenpraktijken aangesloten. De website zorgt ervoor dat vaccins die over zijn alsnog worden gebruikt. Mensen die graag gevaccineerd willen worden maar nog niet aan de beurt zijn, kunnen zo toch alvast geholpen worden. “En we hebben al meer vaccins kunnen plaatsen dan dat er destijds door mij zijn weggegooid”, laat Blanker weten.