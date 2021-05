Tiener (15) raakt gewond bij steekpartij aan Hofstede de Grootkade

nieuws

De politie is op zoek naar getuigen van een steekincident aan de Dr. C. Hofstede de Grootkade in Groningen. Bij dit incident, wat vorige week maandag rond 21.00 uur plaatsvond, raakte een 15-jarige jongen uit de Stad gewond aan zijn arm.

De verdachten renden na de steek partij weg in verschillende richtingen. Eén van de verdachten is mogelijk weggereden in een zwarte auto.

Signalement

Het onderzoek heeft inmiddels een (gedeeltelijk) signalement opgeleverd van de dader en enkele medeverdachten. De jongen die het slachtoffer heeft gestoken, is ongeveer 1.70 meter lang, heeft een licht- tot donkergetinte huidskleur en een smal postuur. Tijdens de steekpartij droeg deze jongen een zwart trainingspak.

De overige drie verdachten hadden ook een licht- tot donkergetinte huidskleur. Eén van hen droeg een witte trui, de andere twee droegen een zwart trainingspak en hadden krullend haar.

Camerabeelden veilig gesteld; meer tips zijn welkom

De politie is, na het steekincident, meteen gestart met een buurtonderzoek. In de dagen na het incident zijn ook camerabeelden veilig gesteld.

Maar meer tips zijn welkom, zo stelt de politie. “Heeft u rond dit tijdstip of wellicht vlak ervoor of erna iets opvallends gezien aan de Hofstede de Grootkade of de nabije omgeving? Of heeft u het steekincident zien gebeuren? Neem dan contact met ons op”, zo stelt de politie. Ook mensen met meer camerabeelden, die relevant zijn voor het onderzoek, worden gevraagd zich te melden. Contact opnemen kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.