Thuisvoordeel inzet duel FC Groningen tegen PEC Zwolle

Thuisvoordeel in de play-offs voor Europees voetbal is de enige inzet van FC Groningen in het uitduel tegen PEC Zwolle zondag.

Wanneer FC Groningen wint en FC Utrecht verliest van PSV wordt Groningen zesde en speelt het thuis tegen de ploeg uit de Domstad. Zo niet wordt de wedstrijd in Utrecht gespeeld. De halve finale wordt woensdagavond gespeeld en de finale op zaterdagavond. De winnaar gaat naar de tweede kwalificatieronde van de nieuwe Europa Conference League, het derde Europese niveau.

Bij FC Groningen ontbreken Wessel Dammers en Gabriel Gudmundsson wegens blessures en Mike te Wierik en Bart van Hintum vanwege een schorsing. Arjen Robben krijgt rust. Volgens trainer Danny Buijs ontbreken er waarschijnlijk meer spelers die momenteel “kleine pijntjes” hebben.

PEC Zwolle staat dertiende in de eredivisie en heeft niets meer om voor te spelen. Het duel in de hoofdstad van Overijssel begint zondag om 14.30 uur.