Systeem dat voor grote treinstoring zorgde wordt over enkele jaren vervangen

Treindienstleider aan het werk op de verkeersleidingspost van ProRail in Groningen. Foto: Sebastiaan Scheffer

Het systeem dat maandagmiddag uitviel en waardoor er vrijwel in het hele land geen treinen meer konden rijden wordt over enkele jaren vervangen. Dat meldt de NOS.

Hoe de storing precies heeft kunnen ontstaan is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het om een storing ging in het GSM-R-netwerk. Dit netwerk wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en treinverkeersleiders. Zonder GSM-R kunnen zij niet met elkaar communiceren en kunnen er geen aanwijzigingen gegeven worden. En dat is precies wat er maandagmiddag rond 14.10 uur gebeurde. Er stroomden tientallen foutmeldingen binnen waarop al snel besloten werd om het treinverkeer stil te leggen. In Groningen reden er geen treinen meer richting Zwolle. De treinen van Arriva konden wel blijven rijden.

Stabiel netwerk

GSM-R, dat staat voor GSM-Railway, wordt in grote delen van Europa gebruikt. Het is in de jaren negentig ontwikkeld speciaal voor de spoorwegen. Het is een apart netwerk dat via 2G communiceert. Met het systeem zijn eigenlijk nooit problemen. Spoorbeheerder ProRail omschrijft het als een ongelofelijk stabiel netwerk dan robuuster is dan telefonie.

5G

Ondanks dat het heel stabiel is wordt er wel gewerkt aan een vervanger. Deze moet gaan werken op basis van 5G en moet meer data kunnen verwerken. Het nieuwe systeem moet in 2030 operationeel zijn. ProRail denkt dinsdag met meer informatie te komen over de oorzaak van de storing.