Supporters bedanken spelers FC Groningen met vuurwerk

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Er was vuurwerk te zien en te horen, woensdagavond rond middernacht, bij het TopsportZorgCentrum van FC Groningen. Enkele honderden voetbalfans bedankten daar de spelers voor hun prestaties van dit seizoen.

FC Groningen werd woensdagavond door de 1-0 nederlaag tegen FC Utrecht uitgeschakeld voor Europees voetbal, maar dat weerhield de supporters er niet van om de ploeg in het zonnetje te zetten vanwege de zevende plaats in de eindstand.

Speciale dankzegging was er voor doelman Sergio Padt, die dit seizoen geen minuut van de 34 duels in de eredivisie miste. Hij verkast, na zeven jaar FC Groningen, naar de Bulgaarse kampioen Ludogorets. Of het duel tegen FC Utrecht ook voor Arjen Robben het laatste was als speler, is nog niet duidelijk. Robben twijfelt nog tussen wel of niet doorgaan.