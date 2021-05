“Suppend zoveel mogelijk zwerfvuil in Meerstad opruimen”

nieuws

Eerder werden er al grote stukken afval uit het water gevist. Foto: Watersport Meerstad

Zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen in de Groningse wijk Meerstad. Dat is het doel van een schoonmaakactie die komende zaterdag gehouden wordt en waar men nog deelnemers voor zoekt.

De actie is een initiatief van de Coöperatie vereniging Meerkracht en Watersport Meerstad. “In de wijk wonen inmiddels ruim 2.400 mensen”, vertelt Rody van ’t Hoog van Watersport Meerstad. “De afgelopen jaren is er flink gebouwd en dat heeft geleid tot veel zwerfvuil in de wijk. Zwerfvuil dat zich bijvoorbeeld verzameld heeft in het Woldmeer. Als je aan het suppen bent op het meer dan kan je niet ontgaan hoeveel afval er ligt. En niet alleen in het water maar ook langs de oevers en het riet. Het is mij een doorn in het oog.”

Wereldmilieudag

Om dit aan te pakken gaat men komende zaterdag, op Wereldmilieudag, de strijd aan met het zwerfvuil. De bedoeling is dat er zowel op het land als op het water gezocht gaat worden. Watersport Meerstad stelt gratis sup-boards ter beschikking aan mensen die mee willen helpen, Meerkracht gaat zorgen voor afvalgrijpers, vuilniszakken en schepnetjes. “Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via onze Facebook-pagina, of ze kunnen een e-mail sturen waarin ze zich aanmelden.”

“Hopen dat het mooi weer wordt”

Volgens Van ’t Hoog is er al interesse, maar zijn meer mensen welkom. “Als deelnemer hoef je ook niet beslist in de wijk te wonen. Ik weet bijvoorbeeld dat twee dames zich hebben aangemeld uit één van de Stadse wijken die graag willen helpen. En we hopen uiteraard dat het komende zaterdag net zulk mooi weer is als vandaag. Dan kun je genieten van het prachtige Woldmeer, en ondertussen draag je je steentje bij aan een schonere wereld.”

De bedoeling is dat de actie maandelijks herhaald gaat worden.